Manolo Redondo – Helmet on

En avant la pop de qualité !

Les titres en français de Manolo Redondo ne sont pas les plus parlants. Le groupe de Manuel Dedonder et ses invités y rejoint les sphères encombrées d’une chanson française qui ne sait exactement comment coupler variété et pop-music (et la comparaison avec le très bon Frédéric Truong s’impose sur « Alpinisme » ou « No One cares », aux accents Smithiens dans les guitares). Les textes sont bons (« Lentement » bons jeux de sonorités, là n’est pas la question), il y a un quelque chose qui ne passe pas complètement.

C’est bien plus fort lorsque la voix épouse les syllabes anglo-saxonnes, capable de tutoyer alors dans le chant des intonations au Bowie des années 80 (« Ten Thousand Days », la thématique de la conquête spatiale du dernier titre) ; la musique est alors riche, entre folk et world, elle crée son espace de liberté et s’affranchit du terre à terre. Émancipée, elle séduit par son jeu et ses arrangements (le très ludique et beau « Lo is the new Hi »), par la facilité avec laquelle elle se fait émotions (« Bigger Low » et son virage en forme d’ouverture au monde). Placer d’entrée de jeu le suave « Stains remain » est un beau pari : la barre est mise haut et oblige le groupe à s’imposer une constance dans la qualité. Les guitares sont légèrement acides, évitant les traquenards de mélodie enjouées et leur préférant des teintes plus passéistes (sur « best kept Secret », on entendra un peu de Robert Smith période « Happy the Man » dans cette façon de tourner autour d’une note). Plus expérimentale, sa musique se fait folk psyché très week-end à la campagne (« Des Incas et des Khmers », bel ovni dans l’album, et le chant en français fonctionne à ce moment).

Capable de produire d’excellents titres, Manolo Redondo gagne quand il sort des cadres fermés et donne à ses compositions l’ampleur d’écriture qu’elles méritent. C’est dans cette capacité à se surprendre qu’il a ses atouts.

Tracklisting :

01. Stains remain



02. Best kept Secret



03. Alpinisme



04. Lo is the new Hi



05. Bigger Blow



06. Lentement



07. Helmet on



08. Des Incas et des Khmers



09. Ten Thousand Days



10. Waves Men Ocean



11. No One cares



12. Winter Garden



13. Conquête spatiale



Note : 60%