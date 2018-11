Les Modules Etranges – Mí na Samhna (45t digital)

Sorti le soir du 31 octobre, ce deux titres (un 45 tours digital ?) de Les Modules Étranges convoque les esprits funéraires. Forcément, son titre irlandais désigne le mois de novembre.

Un esprit folk bien vicié baigne « Bubonic Brown ». La guitare se la joue orientale et classique dans ses développements sur une trame efficace. Un bourdon synthétique et des psalmodies rituelles un rien macabres viennent bousculer le morceau avant un final bien trop doux pour être honnête. Parions qu’une version maxi verra le jour un de ces quatre…

La face B présente les parasites de « Graveyard Earth », dans une tonalité plus expérimentale et étrange, poursuivant les travaux du chouette Aldebaran.

LME n’est plus cet étalon du rock gothique français. Sortie après sortie, il a muté en une entité plus étonnante. Ces deux titres, trop courts, trop digitaux, sont certainement un appel du pied. Le groupe d’Osiris et Baba Yaga a besoin de parler, de se montrer, de faire réagir. On se plaît à imaginer une série de 45 tours digitaux chaque 30 ou 31 du mois… réunis pour l’été.

Fantasme du chroniqueur qui aime ce format un peu spécial…

Tracklisting :

01. Bubonic Brown



02. Graveyard Earth



Note : 70%