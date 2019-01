La STPO – L’Empreinte (The Legacy)

Un nouvel album de La Société des Timides à la Parade des Oiseaux est toujours un joie : la promesse d’une plongée dans un univers inventif, délirant et poétique. Actif depuis 1984, le projet a connu beaucoup de formations différentes autour de Pascal Godjikian (chant) et JimB (guitare, graphisme) mais s’est dirigé depuis pas mal d’années déjà vers des formats beaucoup plus épiques. Les quatre morceaux qui constituent cette heure de musique ont été composés entre 2010 et 2012, soit quelque part entre Tranches de temps jeté (2006) et L’imparfait multiple de Dieu (2015), et la formation y exalte tout son savoir-faire.

Les pièces sonores sont denses, faites de changements soudains ou fluides, où l’on passe d’une ambiance à l’autre sans s’en rendre compte : chants dadaïstes, expressionnisme théâtral, free jazz déjanté, plages mélancoliques, rythmiques puissantes à la fureur post-punk, abstractions avant-gardistes, prog rock opératique, bruitisme quasi industriel, psychédélisme malade… Et derrière la fantasmagorie sonore et l’humour se cache toujours une noirceur guerrière. Le morceau de bravoure, « Les Liquidateurs », qui constitue la seconde partie de l’album, s’en réfère tout de même à Tchernobyl et Fukushima. La STPO a plus que jamais des choses à dire et elle nous envoie le pâté en pleine poire. Le style est là plus que jamais, appuyé sur la section basse-batterie, les guitares folles de Jim B, les vocalises mutantes de Pascal et un accompagnement d’instruments à vent et de cuivres volatiles (trombone, trompette, clarinette, flûte à coulisse…). Le groupe dégage une énergie folle et reste fidèle à cet univers sans équivalent qu’ils ont créé il y a trente-cinq ans maintenant.

Comme d’habitude, la production est impeccable, les graphismes inspirés et les textes toujours aussi énigmatiques. Un très bon cru, donc, et un des plus apocalyptiques.

https://lastpo.bandcamp.com/

Tracklisting :



Offre spéciale de lancement de la chute

La vallée des empreintes

30 000 fois

Les liquidateurs



Note : 82%