Jonas Mekas – Movie Journal

Entre 1958 et 1971, Jonas Mekas a tenu une rubrique régulière dans le Village Voice nommée « Movie Journal ». Rassemblant environ un tiers des chroniques, ce recueil de plus de 500 pages, traduit par Véronique Gourdon, rend compte de la brillance d’esprit et du travail visionnaire de Mekas quant à la défense d’un New American Cinema s’affranchissant des règles narratives pour proposer des poèmes visuels qui pour certains ont profondément marqué l’histoire du cinéma. Pourtant, à cette époque, Mekas se sent bien seul pour défendre cette nouvelle génération de cinéastes qui innovent autant dans le champ de la fiction que du documentaire. Aujourd’hui, Anger, Markopoulos, Brakhage, Warhol, les frères Maysles ou Kuchar sont devenus des références alors que d’autres sont totalement tombés dans l’oubli. Pour le coup, le travail d’éditeurs comme Re:Voir ou Potemkine a été important en France pour rendre accessible certains artistes de cette période foisonnante. Déjà, Mekas peste sans arrêt contre les distributeurs, se plaignant que les films sont impossibles à voir, sans parler de la censure encore bien vivace.

Avec justesse et un style qui s’adresse à tout le monde, Mekas a prouvé que ce qui se passait dans ces années là n’était ni de l’amateurisme intello ni de la provocation gratuite, c’était l’éclosion d’une forme de cinéma pure et non commerciale, un art qui a su aussi tirer les leçons des expérimentations symbolistes et surréalistes d’un Jean Cocteau ou d’une Maya Deren pour amener le spectateur vers un dérèglement des sens et un élargissement de la conscience par le biais visuel et sonore. Chaque page du livre respire la passion, l’engagement, la quête du beau et la sincérité d’un personnage attachant qui continue à être actif à plus de 95 ans ! L’ouvrage dépasse d’ailleurs le carcan du cinéma pour parler de happenings ou de musique. On y retrouve un bon nombre d’interviews, d’hommages mais aussi un portrait du New York d’alors avec la culture des drogues et une jeunesse nouvelle qui arrivent (Mekas se dit lui même régionaliste de par son sens du lieu). Un riche éloge du do-it-yourself qui a tout pour devenir un must pour les amateurs de cinéma expérimental.

http://www.marestediteur.com/

Note : 90%