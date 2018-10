John Carpenter w/ Cody Carpenter & Daniel Davies – Halloween

C’est toute une atmosphère qui renaît avec la bande-son d’Halloween 2018.

L’ambition de recréer un décorum ancien, en tout cas pour ce qui concerne la dimension « son », n’est pas annoncée pour rien par John Carpenter, réalisateur du premier volet culte, et ses collègues de la série Lost Themes (volumes studio de thèmes expérimentaux et horrifiques pour films imaginaires) Daniel Davies et Cody Carpenter, le fiston de John. Tous trois unissent une nouvelle fois leurs forces. Ils sont les artisans de la nouvelle bande originale.

Une litanie de l’horreur renaît à travers cette nouvelle collection d’ambiances angoissantes et minimales.

Le piano joue un rôle prépondérant dans la définition des mélodies et la teneur générale des atmosphères, lardées de couches synthétiques vintage. En l’occurrence, l’exercice diffère de Lost Themes de par son mode opératoire. Liberté encadrée en l’occurrence : celle de formaliser les ambiances définies abstraitement par le réalisateur de l’opus 2018, David Gordon Green. DGG donne le la : il fixe pour chaque partition le timing en secondes, à charge au trio d’artisans de créer dans le plein respect de l’obligation de synchronisation. Un pur exercice d’illustration sonore, dont l’encadrement n’a semble-t-il pas empêché les trois malins de prendre plaisir.

L’ambiance du film s’en ressentira. C’est, et il faut le souligner, une démarche intégrée. John Carpenter, créateur d’Halloween (le premier volet, suivi de volumes plus ou moins réputés, et souvent moins que plus), a accompagné Gordon Green dans la fabrication de ce volet 2018. Nombre d’épisodes intermédiaires ont été squizzés sur le plan scénaristique – même si quelques clins d’œil semblent surgir dans le film – pour donner sa cohérence et sa force à l’opus nouveau. John lui-même a adressé ses félicitations aux scénaristes du nouvel opus, et en a assuré la production exécutive (entendez par là qu’il a été consulté régulièrement sur l’approche du scénario et des personnages). La pleine complétion de son aval personnel passe par ce travail de sculpture sonore. Un travail qu’il a déjà fourni au service de la même cause à l’occasion d’anciens épisodes de la franchise, postérieurement au premier volet.

Si Halloween 2018 n’est pas une « réalisation Carpenter », elle y confine bien plus que nombre d’anciens épisodes. La musique est à l’avenant : les courtes vingt-et-une plages typées qui composent cette bande sonore (outils entre autres évoqués : Moog, Roland System 1, Roland System 8, mellotron) fonctionnent à plein. Faire peur avec peu : ce que le premier film de Carpenter fit en 1978, sa propre bande originale du nouveau volet le réussit aussi, à sa manière. Tremblez. John, Cody et Daniel font ressurgir un esprit ancien dans le son de synthèse mais la patine de la production donne à cette manufacture allure plus moderne et actuelle qu’à ses aînées. C’est sans doute à l’image du film lui-même, du moins l’espère-t-on. Cette « fille » des bandes maîtresses n’en est pas moins belle et évocatrice (« Michael kills again », vertigineux). D’oppressantes boucles apparaîtront, et quelques fréquences basses assourdissantes. Quant à la lecture des titres donnés aux morceaux, semble-t-il présentés dans leur ordre chronologique, elle offre forcément quelques indices sur le cheminement. Le dernier titre, musique d’assise pour les crédits finaux, restera très logiquement le seul à s’étaler.

Nul doute que le choix de sortir cette musique avant le film aura pour conséquence d’aiguiser les appétits, déjà émoustillés par la teneur majoritaire des critiques. Ces dernières parlent de l’une des meilleures suites données au film originel.

Nul doute non plus que nous ne vivrons plus l’écoute de cette bande originale de la même manière une fois le film vu. Reste à espérer que le long-métrage soit à la hauteur des trailers, saisissants. Mais nous ne saurons tout que le 24 octobre 2018, date du retour sur les écrans de Michael Myers. Le seul, le vrai.

Jamie Lee, accroche-toi. Jusqu’au bout.

