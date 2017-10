Ixion – Return

Troisième album d’Ixion et on prend toujours autant de plaisir à suivre ce projet doom breton. Un trio constitué de Julien Prat (chant, tous les instruments), Thomas Saudray (chant / claviers) et Yannick Dilly (chant), la somme de trois talents exceptionnels. Des noms qu’on ne peut laisser se perdre dans l’anonymat…

Porteurs d’une poésie mélancolique comme l’automne, et lourde tel un ciel chargé en négativité, les Français s’offrent ici le luxe de surpasser leur second LP, Enfant de la Nuit. Ixion confirme une remarquable maturité dans l’écriture, à travers quarante-quatre minutes cristallines, aériennes et riches en envolées célestes. Que de délicatesses et de lyrisme électrisée… difficile de rester insensible à cette rencontre goth/doom/cold/prog/ambient/post-rock. Le nombre d’étiquettes sous-entend la richesse des influences.

Autre concept, nouvelles intentions, Return s’articule autour de mélodies saturniennes, de guitares gracieuses et de claviers en apesanteur. Des claviers, omniprésents, ornementent l’ensemble en lui donnant un ton majestueux, un sens tragique (« Into Her Light » et sa beauté à couper le souffle), sans ne jamais tomber dans les lieux communs du doom atmosphérique. On se surprend ainsi d’être emporté aussi loin par cette vision d’un genre que l’on connaît si bien (l’incroyable conclusion de « Hanging in The Sky » et la beauté de sa mélodie déchirante). L’instrumentation et la production sont parfaitement équilibrée, révèlent un travail d’orfèvres, les guitares planent comme des oiseaux dans un vent glacé, le chant clair domine et offre un raffinement supplémentaire…

Si Enfants de la Lune nous avait à juste titre ému, Return est tout simplement bouleversant. Le témoignage sublime de sensibilités belles et languissantes… Soutien inconditionnel de la part d’Obsküre.

Tracklisting :

1. Out of the Dark 05:42



2. Into Her Light 05:23



3. Hanging in the Sky 05:29



4. Back Home 04:04



5. The Ocean 04:19



6. Contact 05:36



7. World of Silence 05:14



8. Stranger 03:31



9. The Dive (Fade to Blue Part 2)



