Follow Me Not – If the Sky remains

Dès les débuts de son Follow Me Not en 2009, Nicolas Guerroué avait témoigné d’un fort talent de composition. Cette grâce est restée intacte maintenant qu’il est en duo avec Mik Chevalier, comme en témoigne la réussite de « Take me Home ». Le mixage assuré par Sébastien Faits-Divers (AATT, The Soft Moon…) comme le master et la post-production donnent du relief au lieu d’aplatir les pistes. Celles-ci se superposent dans des créations qui, désormais, se font plus denses, réservant à chaque fois ou presque un final enlevé (« Around », la grandiloquence des cordes magnifiées dans un soupçon de shoegaze pour « If the Sky remains »). Le son de basse est incisif, les tournures synthétiques prennent de l’ampleur et gardent intacte la dynamique de l’ensemble (« Deny it » ou « Breathe » qui y gagne en agressivité), composant une sorte de soft-goth dans lequel les Field Mice sortiraient avec les Sisters, à moins que ce ne soit du JAMC (le très beau « Daughter », baigné entre graves et acoustique). La batterie frappe bien, avec un son bien sourd, tandis que certaines guitares se font hargneuses, mordantes, avec un petit côté death-rock électronique sur « Slow Motion ». Ce morceau est emblématique du changement de braquet de Follow Me Not : la timidité est en partie laissée au bord de cette nouvelle route (on retrouve tout de même une ballade ancienne formule avec « Rose » et l’emprise du Faith sur « 1st Step »). Là où les albums précédents pêchaient par une approche trop linéaire (son trop homogène, unicité de la tonalité sentimentale), ici la richesse prime, créant un ensemble bien composé. Le duo joue avec le groove rock’n’roll pour livrer le tube de l’automne servi par un refrain bien enlevé (« Dream »). Les titres prennent chacun leur envol et ne sont plus guidés à l’identique. De cette succession de réussites surgit une complexité, un monde varié, ouvert. Follow Me Not a passé un cap, c’est certain.

Be Sociable, Share!



















Tracklisting :

01. Around



02. Deny it



03. Slow Motion



04. Rose



05. Daughter



06. 1st Step



07. Dream



08. Take me Home



09. Breathe



10. If the Sky remains



11. une surprise réussie pour les coldeux à rouge à lèvres… Notez la précision de ces petites notes aquatiques, c’est-y pas beau, ça ?



Be Sociable, Share!















































Tweet

Note : 86%