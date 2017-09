F ingers – Awkwardly Blissing Out

L’album Hide Before Dinner en 2015 nous avait fait découvrir ce trio australien adepte d’un minimalisme glacé un brin horrifique. Avec Awkwardly Blissing Out, leur univers se prolonge en douces effluves psychédéliques, à la fois belles et porteuses de malaise. « My Body Next to Yours » pose bien l’ambiance avec sa musique-jouet déglinguée, obsessionnelle et un brin flippante. Pas beaucoup de notes chez F ingers mais des lancinances qui invitent à une transe spectrale parfois très proche des titres les plus éthérés et froids de la nébuleuse AC Marias/Dome. Moins distant et cadavérique que le premier opus, bien que laissant toujours place à une obscurité fantomatique, ce nouveau disque enregistré à Melbourne et Berlin sur ces deux dernières années bénéficie surtout d’une utilisation de la voix tout à fait passionnante, celle-ci devient instrument et sert parfois de base à la structure même du morceau (« Time Passes »). Les guitares et basses sont elles aussi traitées avec beaucoup de chorus et de delay (le côté dub), et quand l’électronique touche à des sonorités techno primitives, c’est le Duet Emmo de « Or so it seems » ou le Chris & Cosey des débuts qui nous revient en tête. Malgré cela, la musique du projet formé par Samuel Karmel, Tarquin Manek et Carla dal Forno demeure vraiment hors du temps, plus proche d’un trip un peu dépressif, et la dimension lo-fi des enregistrements n’enlève pas à la modernité de l’approche. Tout comme sur son album solo de l’année dernière (You Know What It’s Like), Carla dal Forno provoque l’émotion sans emphase, travaille le timbre afin d’extraire de son chant des mélopées à la fois anxiogènes et introspectives. Rien ne compte plus que l’atmosphère et un vide qui laisse de l’espace à l’imagination. Cette musique ferait au bout du compte le parfait soundtrack pour un de ces films moites et terrifiants qui se passent dans l’outback australien, avec ce sentiment d’un monde où rien ne bouge mais où la menace est constante. (ML)

