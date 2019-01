Denis Frajerman – Herbes et Golems

Après le très beau et lyrique Rivières de la nuit, Denis Frajerman revient avec Herbes et Golems à ses premières amours : la littérature d’Antoine Volodine. Inspiré d’un livre du même nom publié en 2012 aux Editions de l’Olivier sous le pseudonyme de Manuela Draeger, le disque se réapproprie, vingt ans après Les Suites Volodine (Noise Museum, 1998), le style post-exotique qui a fait la réputation du compositeur issu de la formation de musiques nouvelles, Palo Alto.

Dans des ambiances grouillantes et marécageuses, des bruits étranges s’entremêlent : percussions tribales, orientalisme surréaliste, ritournelles enfantines et malsaines, faune menaçante, grillons et clochettes indiennes, corbeaux rieurs, orage glaçant, aboiements lointains, chouettes amoureuses, discours radiophoniques absurdes, pas qui avancent dans une forêt hantée… Les sonorités sont riches et puisent autant dans la folk, la musique électro-acoustique, le field recording, les airs de carnaval et les musiques traditionnelles de l’est. L’instrumentation mélange flûte, guitare basse, claviers, guimbardes, violoncelle, piano, boîte à rythmes, manipulations de bande magnétique, bruits de nature ou ustensiles de cuisine pour créer des pièces sonores nocturnes qui font du collage un art puissamment poétique. L’imaginaire est sollicité de la plus vive des manières.

Le romantisme néoclassique et les épanchements jazz des Rivières de la nuit nous avaient lancé sur une fausse piste, l’univers de Denis Frajerman est toujours aussi fou qu’à ses débuts, inquiétant et fantasque, libre et inclassable. Au bout du compte, Herbes et Golems serait comme une adaptation cinématographique d’une œuvre de Volodine mais avec juste des sons et des mots, certes énigmatiques mais ô combien évocateurs.

http://denisfrajerman.com/

Tracklisting :









1 Ouverture 4:00











2 Face à la nuit 3:33











3 Entre les murs 3:33











4 Face au ciel 3:27











5 Derrière les silences / Final 6:58











6 Herbes 1 6:33











7 Herbes 6 7:03











8 Avant l'aurore 7:16









Note : 80%