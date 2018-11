Dear Deer – Chew-Chew

Dear Deer n’a que trois ans d’existence et pourtant le duo s’est imposé comme une des meilleures formations françaises en live, et les disques sont tout autant à la hauteur, captant cette énergie folle et jouissive. Entraînant et abrasif, leur post-punk électronique aux forts relents batcave dézingue toutes catégorisations, mêlant même noise et disco (“Dogflight”).

Oh My… (2016) nous avait donné envie de sauter partout, et ce Chew-Chew met encore la barre plus haut. Une telle efficacité dans les compositions et un tel sens du riff ou de la note qui accroche ne viennent pas de nulle part et le passé de Federico Iovino (Popoï Sdioh) et de Claudine Sabatel (Cheshire Cat) y a fortement contribué.

La reprise du lancinant “Earworm” de Colin Newman nous rappelle la joyeuse époque du tout début des eighties où des groupes bien nerveux comme Wire, Kukl et Virgin Prunes foutaient un joyeux boxon (le dévastateur “Nadia Comaneci” comme un écho au “Twenty Tens” de ces derniers). Dear Deer est pourtant un projet bien d’aujourd’hui, utilisant toutes les possibilités de production actuelles pour nous en mettre plein les oreilles avec des arrangements bien sentis où rythmiques martiales, synthés minimalistes, basse groovy et guitares criardes créent un canevas sur lequel les deux voix s’en donnent à cœur joie, complémentaires et conférant à chaque titre une dimension d’hymne underground. Le timbre de Sabatel pourrait même évoquer les vocalises gymnastes de Nicola Kuperus (Adult.) et les boîtes à rythmes mécaniques ne déplairont pas aux amateurs de sonorités plus electro ou robotiques (les imparables “Deadline” et “Stracila”). Bref, Dear Deer ne serait-il pas le groupe fédérateur que nous attendons tous?

Tracklisting :

Nadia Comaneci



Dogflight



Jog, chat, work and gula-gula



Deadline



Earworm (feat. Loto Ball)



Stracila



Disco-discord



Ozozooz



Thanatomorphosis



Note : 84%