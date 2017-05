Da-Sein – Death is the Most Certain Possibility

Comme les autres signatures Galakthorrö, le duo de Madrid Da-Sein a suivi le chemin habituel, un EP Tautology en 2015 et à présent le premier album avec toujours la mort comme obsession (« Dead Eyed Soul », « Death Drive »). Pour les connaisseurs, la ressemblance avec November Növelet est frappante et le projet développe le pur son angst pop que le label a contribué à créer : une musique froide, minimale, spectrale, appuyée sur des synthétiseurs analogiques et un héritage post-industriel. On retrouve aussi dans la musique de Kas Visions et Fernando O. Paino une certaine angoisse et terreur, qui peut aussi les rapprocher d’une autre signature du label, Hermann Kopp. « Spiteful » se base par exemple sur une ritournelle déstabilisante dans le style de celles qu’on peut entendre dans les films d’épouvante. La voix féminine est ténébreuse à souhait, plus proche du murmure que du chant. Ce parler grave et sensuel peut aussi faire penser à Master/Slave Relationship, Human Flesh ou Women of the SS. Les ambiances sont sombres et dévastées, très énigmatiques, surtout quand les synthés grouillent de tous côtés (« Dead Eyed Soul »), flirtant même parfois avec la noise ou l’industriel old school (« Death Drive », « You are Obsolete »).

Le duo séduit particulièrement quand il touche à une forme de synth-pop névrotique, malade et épurée (« Jailbird », « Black Arts »). Les rythmes peuvent être assez binaires et moins complexes que ceux des autres projets du label mais le contraste avec l’aspect monotone, blasé et sépulcral de la voix attire. Dans le genre, « Nosebleed » pourrait être comme un tube dark wave, avec sa boucle séquencée et ses dissonances électroniques délirantes. « Ascension » accélère encore le beat pour des soirées top cold. Avec Da Sein, l’apocalypse et la mort prennent des atours cool et érotiques. L’album en entier baigne dans le mystère et la séduction, à mi chemin entre abstraction et présence, introspection et menace. Peut-être pas la signature la plus originale du label mais une maîtrise des atmosphères qui en fait un projet de très haut niveau.

