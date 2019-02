Collection d’Arnell-Andréa – Another Winter

L’annonce d’un nouvel album de Collection d’Arnell-Andréa (CDAA) nous a littéralement pris par surprise, le précédent (Vernes-Mondes) datant de 2010. Le groupe avait évidemment conservé sa place au sein de notre panthéon musical, Villers-aux-Vents (1994) ou Un Automne À Loroy (1989) revenant très régulièrement flirter avec notre platine. Mais la discrétion du collectif et sa présence parcimonieuse en concert ne nous avaient laissé qu’un espoir relatif quant à toute nouveauté.

La formation ligérienne ayant toujours su jouer de son éclectisme, privilégiant tantôt l’aspect électrique de son expression ou mettant l’accent sur des sonorités plus organiques, nous avions hâte d’entendre sur quel versant le groupe allait orienter son talent.

Avec Another Winter, CDAA livre un ensemble faisant synthèse, le nouvel album concentrant le meilleur de leurs créations passées. Les orchestrations sont conformes aux standards de qualité que l’on ose espérer du groupe. Un piano discret, porteur d’élégance, tel un fil ocre, oscille délicatement au sein de nombreux titres. Les guitares ne sont pas en reste, même si en retrait dans le mixage et des sonorités électroniques notables donnent de l’épaisseur à un ensemble fort cohérent. Les compositions sont contemporaines et aucune nostalgie ou sentiment passéiste ne vient affecter l’œuvre. L’univers nous est certes familier depuis trois décennies déjà, mais qu’il fait bon se laisser porter une nouvelle fois par tant de prévenance…

CDAA nous invite à une célébration, sans cesse renouvelée, des âmes (mais aussi des mânes croit-on lire en filigrane) avec sensibilité et ferveur. Chloé Saint-Liphard émeut comme au premier jour, sa voix bénéficiant de cette tessiture atypique parfaitement intacte et diablement enivrante. Les incursions vocales de Jean-Christophe d’Arnell n’ont en outre rien à envier à un Brendan Perry, qu’elles soient en soutien de Chloé ou à titre principal comme sur le bouleversant « The Shade of a Flower » (« There’s a quiet place by the river where my father’s breath remains as a treasure »).

Ici, la poésie règne en maîtresse, enveloppant les titres d’une douceur pastorale apaisante. Qui aujourd’hui pourrait décemment déclamer « Le jour venu, la plaine sera cimetière » sans qu’un procès en désuétude ne soit intenté ? Le temps passe, implacable, mais CDAA parvient à insuffler sans emphase excessive une dose de romantisme agissant comme un baume.

Sur Another Winter, l’écriture a perdu en flamboyance ce qu’elle a gagné en maturité. Qui s’en plaindrait ? CDAA nous a indéniablement manqué, et certainement plus qu’on ne l’avait mesuré. Nous détenions et chérissions un capital magnifique, nourrissons-nous désormais de splendides sonorités et narrations luminescentes et crépusculaires, sans qu’on ne doive y voir aucune forme de paradoxe. Groupe probablement marginal et profondément sous-estimé au sein d’une scène dark formatée, CDAA prouve avec cette nouvelle réalisation que leur musique reste un exceptionnel vecteur d’émotions.

Note : 90%