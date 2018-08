Bodega – Endless Scroll

Hou-là ! Quel bon début ! Dès le riff principal de « How did This happen ? », on retrouve la sécheresse post-punk du titre « Adrenochrome » de Sisters Of Mercy. Pas de relents gothiques pourtant dans l’ensemble de cet album très riche (quatorze titres dont cinq sous les deux minutes, soit à peine plus d’une demi-heure de musique). On flirte plutôt avec Wire et Gang Of Four pour la ligne dansante de la basse (« Name Escape »). Une voix féminine, celle de Nikki Belfiglio, accompagne régulièrement le chant masculin majoritaire de Ben Hozie, laquelle sait se faire groovy, sexy (« Gyrate », le titre masturbatoire qu’auraient pu écrire les Elastica avec davantage de liberté stylistique) et narquoise (le très accrocheur « Margot »).

Le quintet (trois femmes, deux hommes) est originaire de Brooklyn, se voit étiqueter « arty » et prend la pose critique-de-la-société tandis qu’il adopte le nom des nouvelles épiceries à la mode de New York. Quelques titres se font plus posés, donnant dans le descriptif, à l’image de « Boxes for the Move » ou encore de « Williamsburg Bridge » (sur la liberté de circulation). La variété est de mise, adoptant un format radio raccourci (parfois avec un final abrupt comme sur « Warhol »), créant de bons instantanés musicaux, des courtes pièces sur lesquels les chanteurs prennent le temps de nourrir leur rhétorique politique plutôt poétique.

Il manque peut-être un peu plus de l’emportement qui régit « How did This happen ? » ou encore « I am not a Cinephile » alors que la velléité plus folk de « Charlie » amène une légèreté plutôt incongrue. Ce premier album est sorti chez What’s Your Rupture ? (Parquet Courts, Sunday Painters, Royal Headache…) et c’est justement Austin Brown (Parquet Courts) qui a assuré la production efficace des titres.



Tracklisting :

01. How did This happen ?



02. Bodega Birth



03. Name Escape



04. Boxes for the Move



05. I am not a Cinephile



06. Can’t knock the Hustle



07. Gyrate



08. Jack in Titanic



09. Margot



10. Bookmarks



11. Warhol



12. Charlie



13. Williamsburg Bridge



14. Truth is not Punishment



Note : 72%