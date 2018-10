BlauBird – Rising – La Fin de la Tristesse

Patronages revendiqués de William Blake, Aaron Zeitlin, Heinrich Heine et Victor Hugo, avec en prime un extrait d’Excalibur : Laure Slabiak a bon goût ! Son disque vaporeux et grisé expose des chairs abimées puis guéries. Accompagnée par Olivier, elle varie les approches et les dévoilements, offrant des bribes de corps et des histoires tâchées d’espoir ou de désespoir (« L’Absence »). Enregistrés dans différents lieux (studio le Phonographe, studio Pangloss, studio Question de son…), ces dix titres gardent une tenue identique liée au travail d’Eric Cervera (enregistrement et mixage) et à celui de Sebastien Lorho (mastering au studio Near Deaf Experience). Les orchestrations souples dans leurs intentions permettent une aisance dans les détails, effleurant et caressant les paroles (« The Shore »). Lorsque la tournure vire alt-rock, la puissance évocatrice est profonde (« Blue Bird ») même si le projet y perd paradoxalement sa singularité (dommage pour ce bon titre manifeste : il est trop démonstratif par rapport aux autres !). La voix est belle, prenant au blues, aux folklores méditerranéens (« Demain dès l’Aube », la diction rend les vers légers, une gageure avec Hugo…, puis la musique s’envole), elle emprunte aussi à la chanson, au néo-classique, au trip-hop de Morcheeba. Toutes ces inspirations se font sans forfanterie, puisant dans l’intime un ton juste qui n’en fait jamais trop (un seul titre en demi-teinte : « One »). Les langues se succèdent, souvent à l’intérieur d’un même titre (anglais, français, yiddish, allemand en conclusion), communiant parfois avec des oiseaux au chant samplé. C’est une internationale de la mélancolie qui se déploie, entre fin de siècle et galeries d’art, y compris sur un titre enlevé comme le magistral « On Levouch ».

Et, quand on lit les très émouvantes notes de pochette, on perçoit une dimension qui transfigure ce disque : c’est une affaire de famille, un cadeau face au Ciel.

