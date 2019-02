Black Egg & Rendered – No Compromise

Tu aimes quand ça tape ? Tu aimes les insectes humanoïdes armés de haches, prêts à découper sur un billot leur repas de cloportes ? Tu aimes les voix d’hommes sexuellement explicites ?

Alors, cet EP de belle facture disponible en vinyle ou numérique t’attend.

On y retrouve Black Egg, désormais duo groupant Ushersan et All von Phllox qui distingue ses titres par cette moiteur un peu rétro et clubby (« No Compromise »). Sur « Thelemic Breath », les volutes se font plus sensuelles, jouant des murmures sur fond martelé et nappes en formes de vagues. Les vocaux se font plus intenses, coït vocal vers l’extase.

Les Français sont secondés sur ce split par Rendered, un Allemand et un Français (Daniel Myer de IDK et d’Haujobb, et 14anger). Eux sont davantage dans une méchante techno avec samples de cris, rythmiques classiques mais efficaces et montée en puissance fortement calibrée (« Silent Sequence »). Le duo sait faire basculer ses titres dans de l’évocateur une fois la charge passée, offrant des mélodies en fin de vie (« Fabrik Noise ») qui ressuscite sous nos oreilles.

C’est « Armenia Redux » qui opère une bonne jonction entre les deux univers avec son balancement noir, horrifique, et chaloupé. Bien malsain, ce titre triture les sens, balance ses vocaux sous-saturés et ses nappes évanescentes. Au premier plan, une piste de danse interlope, sur laquelle s’époumoneront avec délice les freaks du monde entier.

Alors… tu aimes ?

Be Sociable, Share!



















Tracklisting :

01. No Compromise



02. Silent Sequence



03. Fabrik Noise



04. Armenia Redux



05. Thelemic Breath



Be Sociable, Share!















































Tweet

Note : 72%