Avale – Incisives – 1 sided LP

Notez bien les sites proposés tout en bas de cette chronique au risque de vous fourvoyer dans les prouesses sexuelles de tout un monde…

Avale fournit un LP tout spécial en peu d’exemplaires. Figurez-vous une face vinyle et une face CD. C’est-y pas du collector, ça ? Après une cassette et un split-K7 avec les comparses de La Chasse, on est dans le tout underground qui sait ce qu’il fait.

Un LP une face pour six titres qui déchiquettent le rock’n’roll sur fond de colderies punkifiées : « Béton armé », ça veut tout dire, non ? Déchiqueter, c’est pas moi qui l’annonce, mais le titre de l’album, Incisives. Les deux louves de Metz ont une rage héritée du premier Cure (ce son de basse sur la plupart des titres) et des visuels très Pierre Molinier (artwork par Jennie Zakrzewski de Specific Recordings). Ça crie à la Sexy Sushi ; voire pire pour obliger à baisser le volume (ah, le démarrage de « No Way »!), ça grince en mode garage (« The More the Less »). Soudain, elles proposent une accalmie pour faire réfléchir (« Dead End ») et, emportées par l’élan, un titre cold surgit, digne des ambiances KaS Product réunies sur Black et Noir (mais sans synthé) : c’est « No Way ». La basse de Christelle Cavaleri (gérante de 213 Records) fricote avec la batterie de Mrs Verdun, les voix s’entremêlent un poil, furibardes, mordantes, puis léchant l’autre (comme dans Le Tigre), bien au-delà des effets harmoniques attendus (Lucrate Milk ?). En concert, leur table de vente propose aussi des publications militantes. On regrette que ces titres bien riches en idées, basculant d’un côté à l’autre, s’autorisant tout de même un peu de clavier, sinon ça ne serait pas de l' »amour froid », soient si peu longs… Tactique ? Peu de titres, bons mais courts : rien de mieux pour donner envie de remettre en route cet album addictif, enregistré et mixé par Julien Rosenberg (Loth), masterisé par l’autre Julien (Louvet, de Gouffre et de 213 Records).

Be Sociable, Share!



















Tracklisting :

01. Les deux Loups



02. Dead End



03. Razor Tongue



04. The More the Less



05. No Way



06. Béton armé



Be Sociable, Share!















































Tweet

Note : 69%