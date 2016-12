Austra – Future Politics

Superstar synth-pop depuis la sortie de Feel It Break (2011), Austra est tout aussi prévisible qu’envoûtant. On a beau connaître les intentions de la discrète Katie Stelmanis, la légèreté de ses nappes de synthé, son homosexualité qu’elle revendique comme une force créative (à l’instar de Coil à son époque et dans un tout autre registre), sa musique et sa voix possèdent toujours cette saveur onctueuse. Un chant sibyllin, étrangement fragile qui flotte constamment sur des boucles hypnotiques, expression d’une pop sensible, moderne et intelligente.

Cette même formule, inlassablement utilisée depuis une trentaine d’années, s’étoile dans Future Politics, brille entre mélancolie, dramaturgie et l’affirmation d’une identité singulière. Ce troisième album se trouve dans la stricte continuité d’Olympia (2013), une succession de chansons dream pop qui osent souvent s’écarter des formats (l’étrange interlude où la harpe domine de « Deep thought »), tout en restant dans une volonté tubesque (« 43 », ou comment terminer en beauté). Austra évolue, très légèrement, sans impressionner, mais avec éclat (la performance vocale sur « Beyond a Mortal ») et en se détachant de sa fausse naïveté. Les Canadiens ont atteint une maturité humaine et politique qui galvanise le projet et le porte vers le haut. On ressent clairement une vision optimiste de ce que sont les dancefloors, un lieu où insouciance rime avec tolérance, là où tous les codes sociaux s’affranchissent. On ne s’étonne jamais d’aimer ces structures baignant dans la quiétude, jamais offensives, toujours délicates, langoureuses et feutrées.

Future Politics n’est pas l’opus d’Austra le plus facile à appréhender, mais il renferme la réflexion nécessaire à une ouverture vers d’autres mondes, d’autres sensibilités. Austra pense le futur, et il est bien moins déprimant que celui construit par nos décisionnaires.

Tracklisting :

1. We Were Alive



2. Future Politics



3. Utopia



4. I’m A Monster



5. I Love You More Than You Love Yourself



6. Angel In Your Eye



7. Freepower



8. Gaia



9. Beyond A Mortal



10. Deep Thought



11. 43



Note : 82%