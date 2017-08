Artesia : nouvelle merveille dark atmo, disponible depuis le 13/08/2017

L’automne n’a pas encore exhalé ses premiers effluves qu’Artesia réapparaît pour enrichir un de nos genres de prédilection.

Formation incontournable de la scène dark atmo française, et tant citée par les fans de Dark Sanctuary, Artesia propose en version strictement numérique le très envoûtant En cette Fin de Jour. Une édition physique et ultra-limitée est actuellement à l’étude.

Mini-album composé de cinq titres, dont trois nouveaux titres (les textes sont des adaptations de poèmes d’Émile Verhaeren et de Lamartine) et deux nouvelles versions de « Prière au Mortel » et « Le Voyageur », ce nouveau joyau a été orchestré, enregistré et mixé par Jean-Charles Wintrebert de Demian Clav. Successeur de l’excellent Wanderings sorti en 2011, le charme opère toujours et on se sent vite transporté par le chant angélique d’Agathe M. et le violon céleste de Gaëlle D. Touchant, comme à l’accoutumée.

Sans soutien promo, ni label ni distributeur, Artesia partage sa passion pour l’éthéré et le sensible, fruit d’une imagination mélancolique, belle et poétique ; le trio se connecte à l’essentiel… à l’essence du ciel.

Soutien inconditionnel de la part d’Öbsküre Mag.

Lien d’achat, ici (disponible sur la plupart des plateformes numériques)

