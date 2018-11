Arca – Forces

Cela faisait huit années que nous n’avions plus de nouvelles d’Arca, projet mené par Sylvain Chauveau et Joan Cambon. Mais l’attente en valait la chandelle tant ce cinquième album dégage un univers propre, intime et mélodieux, tout en étant leur œuvre la plus expérimentale à ce jour. Une grande poésie se dégage de ces treize tableaux instrumentaux, aux formats courts, inspirés par la lutte de ceux qui essaient de survivre au sein de zones de conflits qui durent depuis bien trop longtemps. Cette réflexion sur une guerre qui se passe au loin mais qui nous touche de si près est à la base de ces compositions à la forte charge mélancolique.

Un des films qui a influencé le duo n’est autre que le bouleversant Eau argentée (2014) d’Oussama Mohammed et Wiam Simav Bedirxan, documentaire traitant de la guerre en Syrie au travers de vidéos récoltées notamment sur YouTube. Les images, montées avec soin, y sont très dures, rien ne nous étant épargné des atrocités commises. La musique d’Arca ne fait pas du tout dans la violence des sons mais opte pour une approche sensible, non dénuée de noirceur. Instruments acoustiques, boucles inversées, rythmiques et bidouilles électroniques se mêlent avec délicatesse, dessinant les contours d’un étrange folklore (« Bayan Hout », « Ebru Firat »). L’abstraction se teinte toujours d’un fond de tristesse d’où émergent des notes éparses de piano ou synthé (« Aliaa Magda Elmahdy »). Mais l’ensemble est dominé par une forme d’onirisme halluciné (« Wiam Simav Bedirxan », « Paul Favre-Miville »).

D’autres films documentaires récents ont aussi marqué cette recherche sonore et des samples y font référence (Fuocoammare, par-delà Lampedusa (2016) de Gianfranco Rosi, Le Siège (2016) de Patrick Chauvel et Rémy Ourdan). Cet album se veut la réponse à ces visionnages : un ressenti exprimé à travers des sons méticuleusement choisis et une épure poignante (« Leyla Zana », « Oussama Mohammed »). Arca signe donc un retour discret, tout à fait inspiré. On espère ne pas avoir à attendre trop longtemps avant d’en entendre la suite.

