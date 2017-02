Angelfish Decay – Hypnotised Tourist (EP)

Au départ, on pense un peu à Minimal Compact à l’écoute du premier titre de cet EP, « Go somewhere » : on a une basse ronde et dansante, des cordes orientales, une voix malicieuse et teinte de graves, une rythmique cassante. Pourtant, pas de synthé ici et des titres qui se révèleront moins linéaires dans leurs constructions que ceux de la bande de Samy Birnbach et Malka Spigel. « Smartphones », en fin de disque, accouple cette première référence à celle d’un Bowie des années 80, entre dance et prémisses de world-music. La voix, cette fois, déclame un poème arty avant un final en feu d’artifices qui s’appuie sur des harmoniques hédonistes, avec toujours ce rythme cabossé et implacable.

Pas de basse pourtant, que des violons, alto, violoncelle et contrebasse. Ils sont cinq* et plusieurs amis et, sur « City Noise », leur propos est explicité : ce ne sera pas du bruit urbain, mais un titre qui regarde droit vers le ciel, qui se fait champêtre dans le ton ; elle réside dans ce décalage la thématique du touriste hypnotisé donnée comme titre à l’EP.

« Pilons », instrumental pendant ses trois minutes liminaires lorgne du côté de Tuxedomoon avec ses cordes plus virevoltantes, même si l’aspect festif qu’on retrouve chez Angelfish Decay n’aura été que rarement atteint par Tuxedomoon sur ses premiers disques. Passée la longue introduction, la voix se lance dans un chant hippie new-age sur de belles percussions enjouées.

Il ressort de ce disque une chouette ambiance rêveuse et mécanique, un peu psyché dans ses choix sonores, où l’exotisme se fait à la fois planant et grave (« Today »).

*Léa Classins (de Quatuor Pli et un travail avec Pierre-Yves Macé) ; Olivier Deparis (Mami Chan) ; Pat Griffiths de Baroque Bordello ; Boris Lamerand et Widad Abdessemen

01. Go somewhere



02. Today



03. Pilons



04. City Noise



05. Smartphones



Note : 70%