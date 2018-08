A.D. Mana – First Life

Manic Depression (et Sentimental pour la version cassette) poursuit ses sorties dans une veine rétro-new wave très typée années 80. L’entame de « Blue Romeo » qui ouvre cet album regorge de tics estampillés Top 50 : des samples entre cris humains et animaux, des roulements légers de tambours, des sonorités asiatiques bien synthétiques en contre-point. On n’est pas loin de Kim Wilde ou de Kate Bush, entre autres. Et, il y a la voix : calée dans les médiums, un poil voilée, elle assure toute l’émotivité (« What will become » qui a de très lointains airs avec « Running up that Hill »). Hors les sonorités, les mélodies titillent le vague-à-l’âme (« Sentinel »). Cette sélection de la mélancolie et de la douceur tiède rapproche Adam Ferns des Morthem Vlade Art, notamment sur « Fractal Cascade » dont les couches électroniques sont envoutantes. Un sérieux coup de main a été apporté par Alex Akers du duo (parfois solo) Forces, lequel a co-écrit ici plusieurs titres et aidé au mixage et à la production de cet album qui suit un quatre titres paru en 2016. C’est à Berlin que vivent désormais les deux, Adam Ferns ayant séjourné un temps en Australie depuis son départ d’Angleterre.

Les teintes blanches de ce disque se voient également piquetées de brillantes pépites noires lorsque le tempo se fait plus dur, ainsi « Wealth » fait le tapin du côté du Pretty Hate Machine, premier album de Nine Inch Nails. Cet autre lien, plus acéré et qui a notre préférence, se renforce avec le clip tourné par Stephano Zanzin pour « Body of Glass » : captation live en bleuté, images intercalées, effets multiples sur le film, étrangeté et agressivité forment un cadre moins consensuel. Plus loin, ce sont les guitares qui accompagnent en brouillard noisy des rythmes ouatés (« Aggregates ») tandis qu’un instrumental explore des pistes plus psyché-cold-noise (« Just for now »). Le voyage rétro entamé par Adam est maîtrisé, il lui laisse des marges que son inspiration comble avec bonheur.



Note : 75%