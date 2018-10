Varsovie – Killing Anna (le clip)

« Killing Anna » est le troisième extrait de Coups et Blessures, leur troisième album. Ce clip, nous dit le groupe, a été réalisé dans l’esprit du Film Noir par Guilherme Henriques à Porto (Portugal) avec l’actrice Teresa Queirós.

Voici leur présentation : « Ici, la notion de menace domine. Une femme signe d’un nom d’emprunt évoquant celui d’Anna Karenine de Tolstoï – personnage qui s’est jeté sous un train. Double fictionnel, fantasme ou projection, peu importe. Quelqu’un est prêt à commettre quelque chose d’irréversible. Quelle que soit la portée du geste imaginé, le vertige s’accentue, comme si la nuit était décisive. Le morceau incarne cette tension-là, mais aussi, plus généralement, ces nuits sur le fil où tout peut basculer. »

On retrouve la marque visuel du groupe avec des lumières léchées, des cadrages soignés et la femme comme sujet des images. Le montage ne suit pas la musique, évitant ainsi la redite et proposant un film plus qu’un clip. Film noir et années 50 ? Non pas vraiment dans la forme, dans le fond on est plutôt dans sa relecture par les années 80 et 90 (scène du lampadaire avec un humain papillon qui gravite sans s’élever). C’est la solitude urbaine qui prime, avec création d’un personnage a-social aussi extrême que les factices super-héros qui ont, eux aussi, franchi l’espace des années 50 à aujourd’hui…

Facebook : www.facebook.com/varsovie.propaganda

Bandcamp : www.varsovie.bandcamp.com

