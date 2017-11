Tim Muddiman And The Strange : « Get It On » (vidéo)

Tim Muddiman vient de dévoiler la vidéo d’un nouveau single, « Get It On ». Par ailleurs bassiste de Gary Numan et producteur, il développe depuis trois ans son projet personnel Tim Muddiman And The Strange. « Get It On » est tiré de son prochain album Domino Blitz, qui sortira courant 2018.

Chant de révolte, « Get It On » évoque tous ceux qui affirment leur différence face aux normes et à l’obsession du succès. A l’image de l’artiste, qui doit souvent payer le prix de son intégrité. Un morceau étrange et fort, servi par une vidéo également atypique ! Très symboliste, elle incorpore des images d’animation et présente Tim dans la peau de différents personnages.

