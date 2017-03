The Jacques : « No Kamikaze » (vidéo)

The Jacques est l’une des révélations des dernières Trans Musicales de Rennes : quatre très jeunes Anglais (dont deux frères) venus de Bristol, qui dynamitent l’indie rock avec fraîcheur et passion. Les créations du chanteur/songwriter Fin O’Brien évoquent notamment The Who, The Jam, The Libertines… Mais l’approche de The Jacques, leur fougue – particulièrement évidentes sur scène – sont totalement originales.

Après deux EPs remarqués, voici leur tout nouveau single, « No Kamikaze ». La vidéo, signée Callum Scott-Dyson, présente une réjouissante séquence d’animation image par image. A découvrir en attendant le premier album !

