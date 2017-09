The Doxey Boggart : BO d’un film d’horreur avec John 3:16

De cette info, on en vient au film : celui-ci prend la forme d’un documentaire tourné dans le Staffordshire en Angleterre et se concentre sur une légende locale mettant en scène le Doxey, une entité qui apparait au gré des notes jouées, lointain cousin de la Jenny-Dents-Vertes. Du coup, dans le film, des musiciens expérimentaux locaux essaient de s’approprier cette légende. Le réalisateur est un certain John E Smoke (hébergé chez Sonic Entrails), un artiste musicien presque aveugle et quasiment sourd. Derrière le faux sérieux (Jonathon est réellement handicapé mais joue un rôle) très humour anglais puisque vous y retrouverez ce côté décalé des blagues auxquelles on fait semblant de croire, à l’instar des premiers Monthy Python, on a pour la Bande Originale de ce film une palanquée d’artistes (totalement réels cette fois) des sphères dark ambient et expé. comme Autoclav1.1,Tunnels Of Āh ou encore Ian Haygreen, et, donc, John 3:16.

Pas de sortie en salle (et pourquoi pas ?), mais un double CD + DVD édité par Sonic Entrails.