Sisteray : « Algorithm Prison » (vidéo)

Sisteray, un nom qui évoque The Velvet Underground ? Et pour cause. Le jeune groupe londonien l’a choisi en hommage au « Sister Ray » du Velvet. Egalement influencé par The Smiths, The Clash ou The Replacements, le combo écume depuis quelques années les scènes du UK avec ses « guerilla gigs » enflammés. L’esprit est punk, enthousiaste et politisé.

A l’image de leur dernier single, « Algorithm Prison ».

La vidéo, que voici, n’a pas besoin de décryptage. Situations aujourd’hui classiques à chaque concert… « We ain’t your target market ! » crache le chanteur Niall Rowan. « Algorithm Prison/You’re trapped in a code » – indeed !

« Algorithm Prison » est tiré du prochain EP de Sisteray.

