On fond pour Melt !

Le titre « Cypher » vient d’être mis en clip (réalisation Judas Gomor). Une captation live entourée de bougies au sol, des vêtements à l’indienne pour une cérémonie expiatoire dans laquelle la violence du chant est contrebalancée par les harmoniques de la guitare et la délicatesse du batteur. Fumée des bougies, pénombre, yeux fermés, on a là une retenue dans le partage qui remue. On sent un groupe soudé, qui s’écoute et fonctionne derrière la présence forte de sa chanteuse. Quelques plans hors du live (station zen, déplacement, sable répandu…) montrent aussi que ce jeune groupe veut aller plus loin.

Pour les voir en concert, il sera bon de leur donner un coup de pouce. Ils enregistrent actuellement leur deuxième album et se concentrent là-dessus, mais ils n’ont pu résister à l’appel d’une date sur Toulouse, fin mars. Alors, si des gens sur Foix ou Bordeaux ou Albi ou au Pays basque (ou ailleurs dans le rayon toulousain…) se sentent de les programmer, ça permettra de rentabiliser l’essence. N’hésitez pas à les contacter : ils répondent et sont sympas. Et le label DIY Fatcat Records qui les héberge vous remerciera également…

https://www.facebook.com/wearemelt

https://melt4.bandcamp.com/releases

https://www.fatcatland.com/melt

