Obsküre vous souhaite un bon 2017

2016 est déjà derrière nous. Une année faite de disparitions, de peurs et de déceptions diverses, pour le monde comme pour nous.

Après la fin du magazine papier, nous réfléchissons à l’avenir et poursuivons pour l’heure nos activités sur www.obskuremag.net. Le monde tourne, et nous restons dedans. Mais il nous donne le sentiment, de plus en plus cruel ces derniers temps, de tourner de moins en moins rond.

Même si ce premier jour de l’année se place sous le signe du malheur avec les évènements survenus en Turquie, toute l’équipe d’Obsküre veut formuler ses voeux à chacun des lecteurs de feu le magazine et du site web, et exprimer une pensée pour toutes les victimes de la violence. Nous espérons que cette année sera porteuse de bonne(s) musique(s), d’émancipation et de développement personnel pour chacun d’entre vous, mais aussi et surtout de sensations collectives.

Restez curieux des choses et des hommes, libérez-vous, vivez.

Bonne année à tous.

Be Sociable, Share!