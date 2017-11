Laibach – Trabendo Paris 24/11/2017

Nore confrère Marjöry Salles s’est rendue au dernier concert de Laibach à Paris, et elle nous en a rapporté les impressions personnelles suivantes.

Où notre petit doigt nous dit qu’elle a passé un moment fameux.

La salle est au noir, un fond sonore et latent prépare ce qui va suivre.

Un dispositif vidéo présente le visuel du dernier album Also sprach Zarathustra, composé à l’origine pour une pièce de théâtre portant le même nom.

Les musiciens entrent en scène, les vidéos en noir et blanc s’enchainent, suivant les quatre éléments :

Air : Rapace Aigle Serres

Eau : Liquide amniotique Fœtus

Terre : Glaciers Montagnes Déserts

Feu : Lave Combustion Soleil

Durant une heure, la pièce est jouée dans sa quasi totalité, avant un medley de morceaux choisis d’une trentaine de minutes. La première partie se veut sombre, caverneuse, introspective, ambiante. La transition avec la deuxième partie, trop brève à mon goût, se fait en douceur sur une cover de « The Cold Song », d’Henri Purcell, par Mina Spiler, éblouissante.

Si ce concert fut l’un des plus courts de Laibach, les musiciens par contre furent d’une grande maîtrise, frôlant la perfection : tous les sons étant travaillés en direct, les voix justes, les vidéos en accord avec les morceaux.

Un beau concert donc, trop bref.

Marjöry

> SETLIST

Von den drei Verwandlungen

Ein Verkündiger

Von Gipfel zu Gipfel

Das Glück

Die Unschuld II

Das Nachtlied II

Das Nachtlied I

Als Geist

Vor Sonnen-Aufgang

Parnassus

Cold Song

Anti-Semitism

Brat Moj

Hell : Symmetry

Le privilège des Morts

Ti, ki izzivas

Wirtschaft i stot

Rappel : Bossanova

See that my Grave is kept clean







