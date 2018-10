Grrrnd Zero fait la manche

Grrrnd Zero est un collectif lyonnais se consacrant depuis quatorze ans aux cultures alternatives. Après l’étape de la petite salle lors de son démarrage, en juillet 2014 le collectif a fini par obtenir du Grand Lyon un bel espace. Chantier collaboratif, mise en place d’une salle de 500 places, de 10 locaux de répétitions, d’un studio d’enregistrement et de résidence, une salle d’expo, douze bureaux et ateliers. Tout ceci aux normes légales de sécurité.

300.000 € investis pour établir des travaux qui auraient coûté 1.600.000 € : l’équipe sait gérer un budget ! Mais il manque la partie « sécurité incendie » qu’ils n’ont pas le droit de réaliser eux-mêmes. Et, pour cette dernière phase de travaux, il manque 20.000 €. la goutte d’eau en regard des sommes déjà consacrées. Au moment où je rédige, il ne reste plus que 6700 € et des cacahuètes, mais il faut toujours boucler le budget…

Vous pouvez donc faire un don, quelle que soit la somme. Le collectif souhaite ouvrir cet automne et l’automne ne durera que jusqu’à fin décembre, comme vous le savez…

https://www.helloasso.com/associations/grrrnd-zero/formulaires/1

et si vous avez du temps et que vous souhaitez les rejoindre, les aider, il suffit de prendre contact :

endurancezero@gmail.com

