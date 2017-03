Gross Net : « Still Life » (vidéo)

Gross Net est le nouveau side-project du guitariste de Girls Names, Philip Quinn. Phil avait auparavant officié au sein de Charles Hurt, groupe nettement indie pop. Cette fois, il retrouve ses vraies racines, bien plus sombres – peut-être influencées par sa patrie, l’Irlande du Nord.

Paysages sonores presqu’exclusivement électroniques, marqués par le post-punk et la cold wave, sur lesquels voyage un chant filtré et distordu. Voici la vidéo de « Still Life », l’hypnotique nouveau single de Gross Net tiré du premier album Quantitative Easing.

