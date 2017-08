Follow Me Not : une vidéo pour annoncer le futur album

C’est en septembre que sortira If the Sky remains, le sixième long format de Follow Me Not (et deuxième sur Unknown Pleasures Records). Pour l’annoncer, une vidéo de « Rose », le premier extrait de l’album, un titre déjà sélectionné sur la compilation du magazine Sonic Seducer en Allemagne.

Au sujet de ce nouvel album et de la tournée qui suivra, ajoutons qu’il s’agit de l’intronisation de Mik Chevalier et d’une vraie basse (voir article de Ouest-France). Le groupe programme actuellement des dates pour la rentrée (septembre-décembre) voire début 2018. Vous pouvez les contacter via leur label ou leur facebook.

