Festival de Tilloloy : débat public sur un échec

Quelle histoire que celle de cet évènement…

Un grand nombre d’articles et de commentaires ont entouré la tenue du Gothic Darkwave Festival de Tilloloy, annoncé par ses organisateurs comme « le premier du genre en France ».

Un évènement dont l’affiche a grandement évolué depuis les premières annonces concernant le line-up, et qui s’est soldé par la présence d’un public clairsemé (alors que le nombre de billets vendus était estimé à 1000 deux semaines avant l’évènement par l’organisateur, selon cette source) et l’expression de mécontentements divers, notamment sur la toile.

Les annulations enregistrées par l’organisation du FDW Festival ont été nombreuses. Parmi elles, citons celles de Das Ich, The Last Days Of Jesus, Die Krupps, This Morn’ Omina, Soror Dolorosa, The 69 Eyes, She Past Away ou encore Dageist. Certaines de ces formations parlent de problèmes de respect des engagements contractuels.

Nous reproduisons ci-dessous et pour exemple le communiqué de Das Ich annonçant son abandon, publié le 19 août 2017



Dear visitors of the Dark Wave Gothic Festival in Tilloloy,

we are sorry to let you know that due to circumstances beyond our will we need to cancel our performance on 20.08.2017 at the Dark Wave Gothic Festival in Tilloloy, France. We were still hoping the best outcome until the last moment but as the organization of this festival has been breaking contractual promises several times, there was no other decision we could do. Although we did not wante to take already in advance spreaded rumours seriously, unfortunately many of them became true. We are very sad and sorry for those who came to see Das Ich and we hope that we soon can set up a show for you in France again.

Yours truly,

Das Ich

–

Disons-le : l’échec de ce projet, semble-t-il assez sévère, s’est accompagné d’une vraie bronca. Elle est provenue, dans une tonalité assez unanime, de festivaliers et commerçants partenaires de l’évènement, eux-mêmes déçus des retombées et envisageant un recours en justice pour abus de confiance. D’autres partenaires affirmaient récemment vouloir intenter recours sur divers chefs , dont les prestataires techniques du festival (« escroquerie en bande organisée », « abus de confiance », chefs annoncés par Davide Schiavoni, de Dageist). Une page Facebook (nommée Pour le remboursement du Festival Gothic Dark Wave de Tilloloy) a aussi été créée avant le début du festival (courant juin 2017), recueillant in fine critiques et doléances des personnes ayant envisagé de se rendre au festival et pris des billets. L’antenne locale de France 3 (F3 Picardie, dans plusieurs éditions du 12/13) s’était elle-même faite l’écho des problèmes rencontrés par l’organisation.

Une organisation dont la communication n’a pas semblé claire à tous, et à laquelle la porte de la rédaction d’Obsküre, par souci d’équilibre, reste ouverte afin de lui laisser droit à la parole. Dans l’attente, il nous reste tout de même à espérer, pour tous, un sort meilleur au prochain évènement chapeauté par l’organisateur, à savoir le festival New Gold Dreams 8.

–

Pour ceux d’entre vous qui auraient besoin de quelques repères sur l’histoire récente, voici un article du Courrier Picard, simple et factuel, qui retrace les principales péripéties autour de la tenue de l’évènement.

Des images du festival, filmées en amateur, peuvent enfin être vues ici :





Be Sociable, Share!