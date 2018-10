Beau livre + expo : Bagues d’Homme

Yves Gastou est le propriétaire d’une collection de bonnes grosses bagues « de mecs ». Il est antiquaire rue Bonaparte à Paris, spécialisé dans les arts décoratifs du XXème siècle et porte les bagouses aux doigts, par goût et passion. Comme le dit le site de l’éditeur : « Après le tatouage, les bagues d’homme sont devenues le nouveau phénomène de société. Yves Gastou en porte et en collectionne depuis toujours. Pour la première fois, il dévoile sa fabuleuse collection, unique au monde : des bagues de doges de Venise du XVIIe siècle à celles des bikers américains des années 1970, des bagues antiques de l’ancienne Égypte aux vanités du XIXe siècle ou encore des émaux du XVIIIe siècle aux bagues d’artistes contemporains… ».

Harold Mollet et Delphine Antoine l’ont épaulé dans la fabrique de ce livre chez Albin Michel en signant les textes de ce gros livre de 304 pages. Les 280 photos sont de Benjamin Shelly.

En parallèle, se tient une exposition (+ conférence) à l’Ecole des Arts joailliers regroupant 500 bagues (une partie seulement de sa collec’) ! Un choix « représentatif des sept thèmes jalonnant la collection tout en illustrant sa diversité : néoclassique, chevalerie, gothique, religieux, vanités, ethnique, curiosités. » dixit le commissaire d’exposition.

On y fonce ?

L’ÉCOLE DES ARTS JOAILLIERS

31, rue Danielle Casanova, 75001 Paris

Exposition du 5 octobre au 30 novembre 2018

Entrée libre du lundi au samedi de 12h à 19h

Conférences « Bagues d’homme » : 11 octobre et 15 novembre à 19h30

