Bakibal – clip pour O Giblan Abakibal

Nous avions eu des photos et quelques titres. Bakibal prend soudain une toute autre ampleur depuis la fin de semaine. En effet, Gilles (ex-Oil 10) s’est lancé dans un projet un peu fou : réaliser lui-même un court métrage d’animations.

Le résultat défie les attentes. Surtout, sa douceur et son traitement donnent corps à ce nouveau projet en l’ancrant dans un univers propre. Des images filmées n’auraient jamais eu ce rendu. Tout comme Gorillaz a vécu avec ses personnages, Bakibal vient véritablement au monde avec ce clip.

Ce qui nourrit ce titre, visuellement parlant, c’est d’abord ce paysage qui attend l’ensemencement ; le personnage humanoïde tient également un peu du logo de Kokopelli. Les paysages s’animent par superpositions de textures, par théâtre d’ombres rehaussé de blanc pour les yeux, par déplacements de couches et par des mouvements de caméra qui font sens, plaçant le personnage dans son décor. Les plongées et contre-plongées, les fondus au noir donnent du rythme, indépendamment de la musique, en ajouts de sens. Là où la musique pouvait être orientée (chant diphonique), les images ouvrent un ailleurs bien plus intéressant (malgré ces chauve-souris trop classiques). L’ascension vers l’entrée de l’arbre fait voler le personnage à chacun de ses pas.

On y retrouve toutes sortes de références (d’Avatar ou Miyazaki au monde souterrain de Game Of Thrones au Royaume de la Corneille, en passant par les gigantismes du Léviathan ou des monstres cachés sur des astéroïdes dans Star Wars), la plupart issues de leur revisitation par les années 80. La progression du personnage, en découverte de ce monde, est tout à la fois celle d’Alice, que celle présente dans de nombreux jeux-vidéos. Il faut arpenter un niveau pour sortir dans un autre… Bakibal propose désormais une entrée vers son tribalisme contemporain.

Et l’album sort le 30 novembre… On en reparle sous peu.

https://www.bakibal.com

https://www.facebook.com/BakibalOfficial/

Be Sociable, Share!