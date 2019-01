Nouveau documentaire sur Jeffrey Lee Pierce (The Gun Club)

Un nouveau documentaire intitulé Elvis From Hell – du nom de la compilation de raretés du Gun Club parue chez Bang! Records – est actuellement en travail et donnera une perspective nouvelle sur l’homme et son œuvre.

Le film inclura des entrevues avec des sommités telles que Jack White, Nick Cave, Debbie Harry, Iggy Pop et bien d’autres, attachées au travail et à la personne de Pierce, leader du projet punk de L.A. Ce travail est réalisé par Heiko Lange et Jessica Andree et bénéficiera en plus des intervenants déjà cités, des apparitions de Jim Jarmusch, Mark Lanegan ou encore Moby. Le film couvrira la vie et la carrière du chanteur / guitariste jusqu’à sa mort en 1996, à l’âge de 37 ans.

The Gun Club était apparu dans la lumière en 1979, et l’aventure se sera étalée sur presque vingt ans. Les causes du décès de Pierce trouvèrent leur malheureuse origine dans diverses addictions et la maladie.

Sortie prévue en 2020.

