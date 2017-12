You, Vicious! : « Dance w/ the Shaman » (vidéo)

You, Vicious! est un nouveau projet né à Rennes et comprenant en son sein, paraît-il, de l’humain impliqué dans un autre et fameux projet : Frigo.

You, Vicious! présente aujourd’hui ses premières réalisations. Le groupe vient de publier un vidéoclip servant le morceau « Dance w/ the Shaman », premier extrait d’un EP qui, lui, sortira en Janvier 2018.

Ce travail inaugural a été enregistré dans différents endroits, entre Rennes & Nantes. Il a été mixé et masterisé par Sébastien Langle.

Le montage vidéo a été pour sa part assuré par par Laurent Giboire.

