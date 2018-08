Wednesday 13 : nouvel album en vue pour 2019

C’est reparti pour un tour.

Wednesday 13 a révélé lors du dernier Bloodstock Open Air, dans des déclarations faites via la chaîne YouTube de Nuclear Blast, qu’il avait l’intention de travailler sur un successeur au dernier album du groupe, Condolences, sorti en 2017.

« Nous rentrons de ce festival, et prenons un peu de temps libre – deux semaines a priori. » Derrière, phase de travail en commun, suite à quoi le groupe passera les mois de septembre et octobre à écrire, faire des démos et les enregistrer. Direction le studio ensuite, pour réaliser l’album en tant que tel -et ça, ce sera pour décembre, pour un enregistrement à aboutir à la mi-janvier 2019.

L’automne verra pour sa part le groupe prolonger la promotion live du dernier album en date.

Plusieurs dates impliqueront le guitariste John 5 le shock-rocker Davey Suicide.

