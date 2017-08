Velvet Kills : album annoncé !

Velvet Kills sont portugais, ils sont sorti en autoproduit, un EP digital remarqué et certains les ont vus en concert à Paris en 2015. cette fois, Susana Santos (chanteuse à la tessiture bien grave et bassiste) et Harris Iveson (guitariste et responsable des claviers et autres bruitages) sont pris sous l’aile du label Unknown Pleasures Records. Leur musique cold goth avec un soupçon de punk dans l’attitude (il faut les voir en plus de les écouter) ne manquera pas de réchauffer les cœurs les plus froids à l’idée de cet automne qui nous tombe dessus un peu tôt.

L’album est en précommande via ce lien. Des versions cassette et vinyl sont prises en charge par d’autres labels. Vous pouvez visionner une reprise du « Shadowplay » de Joy Division ou si vous avez le temps et l’envie, je vous conseille de visionner ou écouter (prise de son parfaite) un live à Lisbonne daté de février dernier.

Leur site : http://www.velvetkills.com/main

