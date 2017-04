Vallenfyre : « Kill all your Masters » (vidéo)

Le troisième opus studio de Vallenfyre, projet death metal mené par Greg Mackintosh (Paradise Lost) sintitule Fear Those who fear him. Il sort sur Century Media le 2 juin 2017, et le groupe présente aujourd’hui un premier single et un vidéoclip aux bonne fins de teasing. Son titre est « Kill all your Masters » et sa thématique principale réside en la colère et la frustration ressenties éventuellement face à des personnes ou régimes en position de puissance, qu’elle s’exprime d’un point de vue religieux, corporatif, politique ou autre, et qui infligent une situation d’injustice sur une population docile voire esclavagisée par son propre assujettissement à certaines lectures, des livres les plus anciens aux magazines exposant l’actualité des modes de vie.

