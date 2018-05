Valfeu : premier album le 12 mai 2018

Le Faust de Valfeu, très attendu projet d’Antoine Aureche (TAT, Desireless) sort le 12 mai 2018 sur toutes les plateformes connues.

A ce moment-là, visuel et son envahiront la sphère publique. Il faudra donc attendre pour en savoir davantage, en dehors des quelques bribes que Valfeu a bien voulu disséminer. Le clip de « Renaissance », par exemple, qui peut être vu ici même et qui a fait un tabac. Les 100 000 vues approchent à l’heure où nous écrivons ces lignes, ce qui mérite d’être remarqué.

–

Tenez-vous prêts. L’artiste, lui, affiche sérénité. Il y a quelques jours (le 25 avril 2018), Aureche écrivait sur sa page Facebook un message en forme d’ode à l’initative individuelle. Alors nous lui volons ce message, empreint de malice, simplement et aussi parce que nous y retrouvons nos petits :

« Que feriez-vous si vous n’aviez pas peur ? »

On a essayé 100 fois de me décourager. De m’expliquer que faire tout cela seul était pure folie.

J’ai bossé jour et nuit et gardé le cap. J’ai nourri ma flamme intérieure, ignoré la peur d’échouer, ou d’être jugé.

Grâce à vous, et à ce travail acharné, mon clip Valfeu a multiplié par 100 mon audience sur YouTube.

La peur devrait rester un mécanisme de défense en cas d’urgence, et ne jamais être un facteur en fonction duquel on construit un projet. Le risque est notre meilleure chance de réussir en tout, ou bien d’apprendre.

« Faust » sortira le 12 mai. Et nous allons le propulser tous ensemble, à travers cet océan d’infos sur Internet. Accrochez vos ceintures. Je vous promets que cet album sera une fusée ardente. 😀

A mes amis artistes : gardez la foi, tout est encore possible en 2018, et le monde a besoin de vous.

– Valfeu

> VALFEU ONLINE

– Site officiel

– Facebook

Be Sociable, Share!