Valfeu : « Gretchen » (ft. Nevah & Gregio) (vidéo)

Parfois, il faut de la persévérance – et l’histoire du projet Valfeu tient principalement au feu de cette persévérance.

Alors que la contamination du web par le son de son premier album se poursuit, et ce en mode démarche autonome, Valfeu a – non sans mal – mis en ligne il y a quelques jours une nouvelle vidéo, « Gretchen », tirée d’un concert à Lyon.

Elle donne un aperçu de la teneur live de l’opéra moderne construit autour de Faust, via les images d’un show associant à Antoine Aureche (créateur du projet) les personnes de Nevah (Gretchen) (chant, machines) et, de manière plus subliminale, Gregio (projections vidéo, lumière).

Le 3 août, le créateur du projet Valfeu postait le commentaire suivant, mélangeant humour et un léger agacement :

Le nouveau clip Valfeu a été refusé hier soir pour… « contenu choquant ».

C’est tellement ridicule que je n’arrive encore pas bien à identifier l’élément incriminé : un serre-taille en cuir ? un torse nu d’homme? la courte apparition de Méphisto ?

Dure période pour la création indépendante.

Mais les bonnes mœurs numériques des géants du web ne gâcheront pas la fête ! Je vous invite à vous inscrire dès maintenant à ma Newsletter sur www.valfeu.com : j’ai passé la nuit à éditer la vidéo pour la faire passer entre les mailles du filet et dans tous les cas je promets de vous l’envoyer d’une manière ou d’une autre, dès que possible ! Gardez un œil sur votre boîte mail !

Keep on rockin in free world !

La vidéo, miam miam miam, est là :

