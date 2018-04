Unknown Pleasures : tributes en soutien à Genesis P-Orridge (TG, Psychic TV)

Il y a ceux qui sortent des disques, et ceux qui font davantage encore.

Le label français Unknown Pleasures Records vient aujourd’hui de prendre une initiative en secours au cofondateur de Psychic TV et Throbbing Gristle, atteint par la maladie. Le label spécialisé en musiques froides et expérimentales a en effet décidé de mettre en circulation une compilation tribute à Genesis sous formats CD et digital.

Les profits de la vente sont destinés à soutenir financièrement l’artiste au moment de son combat contre la leucémie, qui implique un certain nombre de frais pour lui et son entourage.

Plus d’une quinzaine d’artistes se sont attaqués pour chaque format (avec amour et motivation) au travail entrepris par Gen à travers ses différentes incarnations, et le résultat est cette imposante collection. Le menu figure ci-dessous, et l’écoute en ligne est là. Le format CD est truffé de noms connus, le format digital privilégiant les jeunes pousses.

Si vous êtes partants pour le soutien :

– POUR LE CD, c’est ici.

Tribute to Genesis Breyer P-Orridge – Tracklisting (CD) :

01. ALICE BOTTE – Hamburger Lady (Throbbing Gristle)

02. AMATO.HURTADO – Unis

03. NORMA LOY – What A Day (Throbbing Gristle)

04. MAMAN KÜSTERS – Discipline (Throbbing Gristle)

05. ESPLENDOR GEOMETRICO – Discipline (Throbbing Gristle)

06. PEACHES – Convincing People (Throbbing Gristle)

07. LE CHOCOLAT NOIR – Something Came Over Me (Throbbing Gristle)

08. ELECTROSXUAL feat. Hanin Elias – Hot on the heels of love (Throbbing Gristle)

09. BLACK EGG – Unclean (Psychic TV)

10. JUDITH JUILLERAT – Black Moon (Psychic TV)

11. BLIND DELON – Almost A Kiss (Throbbing Gristle)

12. VORTEX – We Kiss (Psychic TV)

13. DESTROYING ANGEL – United (Throbbing Gristle)

14. VERSARI – IC Water (Throbbing Gristle)

15. LTNO – Godstar (Psychic TV)

16. DER BLUTHARSCH & THE INFINITE CHURCH OF THE LEADING HAND – United (Throbbing Gristle)

– ET POUR LE DIGITAL, c’est là.

Tribute to Genesis Breyer P-Orridge – Tracklisting (digital) :

01. ALEXEY VOLKOV – What a Day (Throbbing Gristle) 05:14

02. MICHAEL IDEHALL – Six Six Sixties (Throbbing Gristle) 04:34

03. SEIEI JACK – Ov Power (Psychic TV) 02:53

04. ENDLESS CHASM – Distant Dreams (Throbbing Gristle) 05:56

05. GEN DEFEKT – Distant Dreams part 2 (Throbbing Gristle) 05:31

06. TESTING VAULT – Almost A Kiss (Throbbing Gristle) 06:40

07. WE BE ECHO – Something Came Over Me (Throbbing Gristle) 05:25

08. BLACK LIGHT ASCENSION – IC Water (Psychic TV) 08:18

09. THE STRANGE WALLS – S.m.i.l.e. (Psychic TV) 05:57

10. PLASTISTATIC – Just Like Arcadia (Psychic TV) 03:44

11. COLOUR SOUND OBLIVION – Weapon Training (Throbbing Gristle) 07:15

12. MEE – United (Throbbing Gristle) 04:16

13. F.O.S.ACID COBRA.4000BLACKBIRD.R3MUTE – Persuasion (TG) 08:24

14. DIDIER AMBACT – Dead On Arrival At Istambul (Throbbing Gristle) 04:56

15. MANZATEK feat. Lalie Berthee – Distant Dreams (Throbbing Gristle) 05:43

16. United by Throbbing Gristle (Sheer Zed’s Control Agents Only RMX) 14:15

