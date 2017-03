Ulver : « Nemorabilia », premier extrait du prochain album studio

Ulver vient de dévoiler le premier single issu de The Assassination of Julius Caesar, nouvel album studio qui sort sur House of Mythology en avril 2017. Le groupe surnomme ce nouvel essai son « album pop », ce qui pourra faire grincer des dents les adeptes hardcore de ses premiers développements black metal. Ulver n’en a cure puisque Ulver fait ce qu’il veut.

Dans The Assassination of Julius Caesar, Ulver dit jouer avec le mythe, l’histoire, et la culture populaire. « Nemorabilia » en est le premier exemple.

