Thom Yorke : musique pour le remake de ‘Suspiria’

L’on sait le petit côté aventureux du frontman de Radiohead. Ses prochains travaux confirment un penchant naturel.

Thom Yorke, qui succède ainsi à ce poste aux faramineux Goblin, a composé – au synthétiseur – la bande originale du prochain remake du classique du cinéma d’horreur Suspiria, dont la version originelle date de 1977 et est signée Dario Argento.

Un premier et court teaser avait été publié en juin, mais c’est une mise en bouche un peu plus conséquente qui se fait jour avec un nouveau trailer à la durée étendue, et au cours duquel peut être entendu le son concocté par Yorke.

Cette bande originale pour la version 2018 de Suspiria pose un jalon : c’est la première fois que le leader de Radiohead pose de la musique pour un format long métrage au cinéma. Dans une récente entrevue donnée à BBC Music 6, Yorke a qualifiée l’expérience d’ « absolument terrifiante », révélant qu’il avait « regardé Blade Runner deux fois » sur un seul week-end pour se donner l’inspiration.

Le caractère aventureux de Yorke se mesure à l’aune du risque qu’il y a à s’attaquer à pareil classique. La nouvelle version du film devrait sortir fin 2018, début novembre, et a été réalisée par Luca Guadagnino (Call Me By Your Name), attendu au tournant.

Elle mettra en avant un casting incluant Dakota Johnson (Fifty Shades) dans le rôle de Susie Bannion, Tilda Swinton (Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel) et Chloë Grace Moretz (Kick-Ass). Le film est terminé depuis début 2017.

