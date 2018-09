This Mortal Coil : rééditions deluxe fin octobre

Ce n’est pas la première fois que la chose se produit pour This Mortal Coil mais visiblement, la demande est telle sur le fond de catalogue que 4AD relance une campagne de rééditions pour le projet ambient / dream pop culte, après celle entreprise en 2011.

–

L’intégralité des formats long fera donc l’objet de rééditions spéciales et deluxe, à la fois en formats vinyle et CD. Ces rééditions seront disponibles à partir du 26 octobre 2018. Sont concernées, donc, les références – vénérables et vénérées ! – It’ll End In Tears (originellement paru en 1984), Filigree & Shadow (1986), et Blood (1991).

Toutes les rééditions présenteront des bandes remasterisées et bénéficieront d’un artwork réimaginé par Ivo Watts-Russell et le magicien faiseur d’images pour 4AD, Vaughan Oliver.

Les précommandes sont lancées sur le site dédié créé par 4AD et présentant les contenus.

Les formats CD ne seront pas strictement identiques aux déjà très belles rééditions de 2011 parues en boxset limité : il est signalé en effet que ces éditions deluxe 2018 sont fabriquées au Japon par la société Ichikudo, et seront emballées dans des pochettes imprimées selon les normes les plus exigentes. Les nouvelles versions CD se distingueront ensuite et surtout de leurs homologues 2011 par leur format UHQCD (Ultimate High Quality Compact Disc) plutôt que HDCD (High Definition Compatible Digital). Amis collectionneurs…

