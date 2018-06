The Smashing Pumpkins : nouveau single, « Solara »

Voici le premier vrai enregistrement du line-up quasi-originel de The Smashing Pumpkins depuis sa dissolution. Le premier en dix-huit ans. « Solara » associe pour de nouvelles aventures – certainement opas les dernières ? – les personnes de Jimmy Cghamberlin (batteur par à-coups), James Iha (en congés temporaire de A perfect Circle pour le live) et celui qui n’a jamais lâché la barre, à savoir Billy Corgan.

Ce nouveau titre a été enregistré sans la bassiste d’origine D’Arcy. Le travail s’est déroulé à Malibu, aux studios Shangri La, avec le producteur Rick Rubin (Metallica, Johnny Cash, Slayer) et le guitariste de longue date des Smashing Pumpkins : Jeff Schroeder.

Une équipe qui fonctionne – et il semble au regard des dires récents de Corgan à Lars Ulrich (cf. ci-dessous) que c’est reparti pour un tour. Seize démos ont été posées en trois semaines et un total de dix-huit nouveaux morceaux a été enregistré avec Rubin.

