Smashing Pumpkins : nouveau single maintenant, album mi-novembre

The Smashing Pumpkins, reconfigurés en version quasi-originelle moins D’Arcy, annoncent officiellement la parution d’un nouvel album studio.

Billy Corgan, Jimmy Chamberlin et James Iha, membres d’origine, sortiront avec leurs comparses actuels (parmi lesquels le guitariste de longue date de Corgan, Jeff Schroeder) un opus intitulé Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. Et pour une fois, le groupe semble ne pas avoir focalisé sur la quantité.

La nouvelle collection [voir pochette de l’album ci-dessous] présentera en effet un total de huit morceaux, nombre assez petit au regard de la productivité usuelle de Corgan. Ce qui laisse supposer révision de la stratégie d’origine, laquelle annonçait deux EPs.

L’expression « vol. I » laisse à l’évidence entendre qu’il y aura un vol. II, mais point de conjectures. Quant à l’annonce du format retenu, ce ne serait pas la première fois, cette année, qu’un disque ressemblant à un EP sur la quantité est annoncé comme un LP (cf. Nine Inch Nails et la petite affaire de format officiel autour de Bad Witch). Il pourrait en outre être opportun de considérer que deux formats de huit ou neuf titres chacun sortant à quelques mois d’intervalle, présentent un choix plus judicieux que le format unique de seize ou dix-sept titres, si d’avance la tournée du line-up reconfiguré venait à se prolonger. La digestion ne se satisfait que mieux des menus de raison.

Le nouvel album de Corgan & friends sortira le 16 novembre chez Napalm Records.

Enregistré avec le concours de Rick Rubin, Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun succédera sauf surprise au nouvel et second single du groupe, l’agréable et typé – quoiqu’un peu linéaire – « Silvery Sometimes (Ghosts) ». Ce dernier complète la série entamée par le précédent « Solara », clip lui aussi à regarder et écouter ici même.

Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. – tracklisting :

01. Knights of Malta

02. Silvery Sometimes (Ghosts)

03. Travels

04. Solara

05. Alienation

06. Marchin’ on

07. With Sympathy

08. Seek and You shall destroy

