‘The Public Image Is Rotten’ : documentaire sur PiL (trailer)

John Lydon, vous voyez à peu près ?

Ce n’est certes pas la première fois que sa vie se raconte (cf. La Rage Est Mon Energie, 2014) mais vous comprendrez peut-être encore mieux le personnage dès que vous aurez pu voir le nouveau documentaire concernant sa vie et son oeuvre, intitulé The Public Image Is Rotten : un film qui raconte l’émergence, le développement et l’influence du projet post-punk PiL monté par l’ex-Sex Pistols après la dissolution de ces derniers. Il y avait sûrement à dire, et ce ne sont pas les adeptes qui nous contrediront.

–

Le film est dirigé par le réalisateur Tabbert Fiiller.

Il comprend des entrevues et commentaires forcément sentis en provenance de Lydon lui-même, mais aussi et bien sûr des échanges avec d’autres musiciens. Comme dans tout documentaire qui

se respecte, le témoignage affleure et plusieurs angles se dessineront. Apparaîtront forcément et aussi des images d’archives – vous l’aurez compris avant qu’on vous le dise. C’est une histoire dont un premier aperçu figure ici, pour l’échauffement :

« Je ne voulais pas qu’un groupe de musiciens célèbres raconte à quel point ils ont été influencés par PiL. Cela aurait formé une longue liste, alors je me suis concentré sur les personnes qui ont été influencées par PiL mais qui ont aussi eu un lien avec [le groupe] et avaient des histoires à raconter », dit Fiiller. « Je voulais aussi une brochette de musiciens qui montrent comment l’influence de PiL s’est diffusée dans de nombreux types de musique. »

L’actualité est chargée pour Public Image Ltd. Alors que sort le coffret massif intitulé The Public Image is Rotten (Songs From the Heart)…

… le documentaire conquiert les salles. Après son parcours dans les festivals de cinéma, ce film d’une durée totale de cent-huit minutes sera projeté aux Etats-Unis et en Europe cet été. L’Amérique du Nord, quant à elle, pourra le voir à l’automne.

> THE PUBLIC IMAGE IS ROTTEN ONLINE

– Site officiel

A côté du nouveau documentaire,

Be Sociable, Share!