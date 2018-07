The Prodigy : nouvel album fin 2018 et premier single

Trois ans que le dernier album est sorti, et l’aventure continue : The Prodigy a terminé un nouvel opus studio et en a partagé le premier contenu officiel.

Les nouveaux travaux seront regroupés sous le titre No Tourists (un disque sur le « besoin d’échappée ») et l’album sortira le 2 novembre sur Take Me To The Hospital (label du groupe) / BMG. Il succèdera à The Day Is My Enemy (2015).

Le groupe, en guise de teaser, a dévoilé un premier single intitulé « Need Some1 ». La vidéo, fantaisie urbaine de 3’20, réalisée par Paco Raterta, est visible ici même.

